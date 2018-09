Robyn annab üle kaheksa aasta välja uue albumi

Uuel albumil teevad kaasa ansamblist Metronomy tuntud Joseph Mount, Robyni pikaajaline kaastööline Klas Ålund, Kindness ehk Adam Bainbridge, Mr. Tophat ja Zhala. Pressiteates märkis Robyn, et "Honey" on üks armas paik ja justkui väga pehme ecstasy, vahendas Pitchfork. "Ma tantsisin selle tegemise jooksul väga palju. Avastasin sensuaalsuse ja pehmuse, mida ma enda meelest samal moel varem kasutada ei osanud. Kõik muutus lihtsalt pehmemaks," jätkas ta.

Veebruaris avalikustas Robyn, et uus album tuleb välja millalgi selle aasta jooksul ja jagas hiljem albumi üksikasju intervjuus Red Bull Music Academy Festivalil. Seni on ta jaganud lühifilmi singlile "Missing U". Vahepealse aja jooksul on Robyn välja andnud veel arvukalt koostöölugusid, teiste hulgas näiteks Lonely Islandi, Metronomy ja Todd Rundgreniga. Samuti on ta välja andnud koostöö-lühialbumid Röyksoppiga (2014. aastal ilmunud "Do It Again"), La Bagatelle Magique'ga (2015. aastal ilmunud "Love is Free") ja Mr. Tophatiga (2017. aastal ilmunud "Trust Me").