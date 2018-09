Eesti toidublogija teeb koostööd staarkokkade Jamie Oliveri ja Martha Stewartiga

Anett Velsbergi nimi ei pruugi sünnimaal paljudele midagi öelda, aga 25-aastasel Tallinnast pärit, aga pikalt Lõuna-Aafrika Vabariigis elanud vegankokal, toidustilistil ja -fotograafil on Instagramis 282 000 jälgijat, olles sellega populaarsuselt kolmas eestlane selles pildikeskkonnas. Lisaks on ta teinud koostööd nii Jamie Oliveri kui ka Martha Stewartiga

Täna jälgib 25-aastast Tallinnast pärit Velsbergi maailma kõige populaarsemas fotode jagamise keskkonnas rohkem inimesi kui neid elab Tartus, Pärnus, Narvas, Viljandis, Rakveres, Haapsalus ja Kuressaares kokku. Noorel Eesti naisel on Instagramis 282 000 fänni. Velsberg on populaarsuselt kolmas eestlane Instagramis, jäädes alla vaid kõikjal maailmas läineid löönud šokiräppar Tommy Cashile ja ilublogija Estoniannale, vahendas ETV saade "Pealtnägija".

"Ma arvan, et vast inimestele lihtsalt meeldib minu stiil ja minu käekiri, see on selline värske ja helge," arutles Velsberg, miks teda selline edu on saatnud.

Velsbergi värske ja helge käekiri väljendub vegantoitudes ja toidupiltides, mille kohta ta postitusi teeb. "Ma alustasin toidufotode tegemist umbes samal ajal, kui ma avastasin enda jaoks veganluse ja taimetoitluse. Siis ma olin Amsterdamis ja käisin hästi palju seal turgudel ringi ja leidsin hästi palju põnevaid toiduaineid. Ma läksin koju ja üritasin nendega midagi teha," kirjeldas Velsberg, kuidas tema karjäär toidublogijana alguse sai.

Aja möödudes sai Velsberg aru, et just see talle meeldibki - toidu pildistamine. "Mulle meeldib toitu teha, mulle meeldib seda sättida ja teistele tundus see ka meeldivat," selgitas ta.

Aneti jaoks on sotisaalvõrgustikust alguse saanud edu kandunud üle pärisellu. Täna teeb ta nii retseptide autori, stilisti kui fotograafina kaastööd väga mitmeterahvusvaheliste väljaannetega. Muuhulgas on tema retseptid ja fotod ilmunud näiteks Briti kuulsaima telekoka Jamie Oliveri ajakirjas, tuntud Ameerika telenäo ja ärinaise Martha Stwearti väljaandes "Martha Stewart Living" ning veel väga mitmetes teistes rahvusvahelistes ajakirjades ja kokaraamatutes.

"Ma arvan, et see ongi kõige üllatavam minu jaoks, et see sai minu jaoks alguse ikkagi mingist hobist. Ja see, et ma suudan ennast niimoodi ära elatada ja tegeleda sellega, mis on minule hingelähedane ja see ongi kõige toredam," tõdes ta.

Sotisaalmeediaekspert Rauno Kutti rääkis, et Velsbergi Instagrami edu taga on eelkõige visuaalne pool. "Need pildid näevad tõesti väga-väga isuäratavad ja ägedad välja. Kogu see värvivalik ja see presentatsioon on lihtsalt suurepärane. Mida sa tavalise hakklihakastme puhul ei näe. Kui sa just peeti sinna kõrvale ei pane või mida iganes muud," rääkis Kutti.

Pärast Tallinna Inglise Kolledži lõpetamist seitse aastat tagasi otsustas Anett minna Amsterdami ärijuhtimist õppima. Ülikooli lõpetamise järel tuli ta aga Eestisse tagasi, vaid asutas koos sõbrannaga cateringi-ettevõtte. "Kui see catering hakkas veidi tõsisemaks minema, siis ma tundsin, et ma ei saa seda teha, ilma et ma oskaksin seda teha professionaalsemalt. Ja siis ma mõtlesin, et ma pean kindlasti kokakooli minema ja läksin Lõuna-Aafrikasse, aga siis seal ma sain päris kiiresti aru, et ma kindlasti ei taha kokaks saada," ütles Velsberg.

Koolis mõistis ta, et naudib pigem loomingulisemat poolt - mõelda välja retsepte ja teha toit ilusaks. "Ma arvan, et kuna see fotograafia on ka minul nii oluline ja tähtis, siis see on koos toiduga minu teema," lausus ta.

Velsberg lõpetas Lõuna-Aafrika Vabariigis Institue of Culinary Arts nimelise kokakooli, töötas seejärel mõnda aega Kaplinna restoranides ning pühendus siis hoopis oma isikliku Instagrami profiili täiendamisele ja blogipidamisele. Täna võibki ta ennast elukutseliseks toidufotograafiks ja toidustilistiks nimetada.