Mati Karmin: Kudrovo "Suudlevaid tudengeid" nähes arvasin, et see on montaaž

"Eks see skulptuur seni on rahulikult oma elu elanud ja muidugi ma pole kunagi selle peale tulnud, et seda on nii laialdaselt arranžeeritud. Muidugi Kudrovo nähtus, mis avati 27. augustil, on ikka üsna otseselt kopeeritud päris viimaste detailideni," kommenteeris Karmin "Vikerhommikus".

Tartus avati skulptuur umbes 20 aastat tagasi ning Karmini sõnul pole võimatu, et vihmavarju all suudlevad noored võivad ka mõnda teist kunstnikku inspireerida. "Selles ei ole midagi imelikku, sest eks me kõik ole vihmavarju all suudelnud, aga justnimelt Kudrovo töö hämmastas mind selle ülima sarnasusega. Selletõttu see teema ilmsiks tuli," avaldas Karmin.

2017. aastal saadeti mehele küll kiri sooviga Tartu skulptuuri koopiat saada, kuid Karmin sellele ei vastanud. "Sageli tuleb üsna palju selliseid katteta küsimusi ja ma tõesti ei vastanud. Võimalik, et see kadus kuskile spämmi alla ära. Üks meil on mulle saadetud, justnimelt sealt Kudrovost, aga rohkem mitte," rääkis Karmin.

Aasta hiljem saadeti Karminile video "Suudlevate tudengite" koopiast Venemaal. "Ma alul ei uskunud oma silmi, ma oletasin, et see võib ola montaaž või kellegi nali, aga tõepoolest on väga täpne koopia Kudrovos," avaldas Karmin.

Karmin lisas, et ei plaani Kudrovosse kuju vaatama minna, aga loodab, et tema advokaadid teevad seda. Karmin kinnitas, et õiguse eest võitlemisel toetab teda ka Tartu linn. "Minu arust see oleks vilets variant mitte välja teha. Küsimus on ju selles, et Peterburg asub meie naabruses ja pealegi on see Tartu sõpruslinn. Ja ma loodan, et siin ka Tartu astub oma samme, kuna tegelikult just kultuur on linna sümbol ja küsimus on selles, et kaaperdati Tartu kujundsümbol," põhjendas ta.

Karmin naljatas, et Kudrovosse võiks nüüd Tartu maakonna luua. Aga kui nali kõrvale jätta, ootab ta "Suudlevate tudengite" koopiale vähemalt selgitustahvlit. "Vähemalt peaks seal olema, kui see ka alles jääb, korralik teave, kust see kuju pärineb. Eks kõigepealt tuleb seda Tartu linnaga lahendada. Ma loodan, et Peterburi omavalitsus võtab selle omale auasjaks ja kuidagi see teema laheneb," avaldas Karmin lootust.

Loomingu kopeerimist tuleb Karmini sõnul kahjuks ette ka kodumaal. Paljud suveniiritootjad jäljendavad "Suudlevaid tudengeid" igasugu nipsasjakeste näol. "Suveniiritootjatele kätt ette ei saa panna, seda enam, et autorikaitse ei jõua ka igale poole. Kõige rohkem on mind häirinud see, et kui suudlejate keskmine osa ehk rümp on monteeritud Tartu Ülikooli ette ja on kummaline sümbioos saadud. Seda võib praegu Tartust osta, mitte keegi ei suuda isegi Eestis eriti kätt ette panna, ikka leitakse mingisugune variant," tõdes Karmin.

"Suudlevad tudengid" valmis Tartu linnale 20 aastat tagasi skulptor Mati Karmini ja arhitekt Tiit Trummali koostöös.