Hannes Hermaküla püüdis Oktoberfesti kannukandmise rekordeid

Oktoberfestil juuakse Münchenis kahe nädala jooksul ära 7,5 miljonit liitrit õlut," rääkis Saksa-Balti Kaubanduskoja Eesti büroo juht Tarmo Mutso.

Mutso sõnul on naiste rekord õllekannude tassimises praegu 19 kannu ehk 57 kilo. "Neid tuleb kanda 40 meetrit ilma, et ükski tilk maha läheks. Mehed on kandnud täna ära 29 kannu, mis on peaaegu 80 kilo ja samamoodi tuleb see maa ära käia."

"Loomulikult see näeb efektne välja, kui naisel on käes 19 kannu. Teisipidi on see ka väikse tagamõttega, et mida rohkem kannusid sul käes on, seda suurem on ka jootraha," selgitas Mutso.

"Need naised tõepoolest treenivad enne korralikult oma lihaseid – selga, käsi, asendit, tehnikat, et nad mitte ei suudaks seda ainult sülle võtta, vaid suudaksid ka seal telgis rahva vahel ringi liikuda, korralikult lauale panna ilma, et ümbrus õlleseks saaks. Kui nad on päev otsa õlut ette tassinud, siis õhtul on nad kõik massööri juures ja lõdvestatakse või tehakse massaaži, et järgmisel päeval uuesti jälle heas vormis olla."

Mutso märkis, et teenistuse mõttes ei ole Oktoberfest üldse paha ja naised saavad ülejäänud aja väljaspool Oktoberfesti omal vabaks võtta. "Et aastaringi puhata ja siis järgmisel aastal uuesti tulla.

Hermaküla katse õllekannude tassimisega jäi üürikeseks. "Ma ei ole kindel, kas ma tahan seda teha. Esiteks on siin õudne õllehais ja see koorem läheb väga raskeks." Kui kümme kannu tundus kantav koorem, siis 14. kannu juures andis ta alla, sest tekkis hirm, et suurest raskusest kukutab ta need põrandale. "Ma rohkem ei proovi. Ausalt, ma olen higine."