65aastaselt uuesti isaks saanud Ilmar Taska: lapsed on nooruse eliksiir

"Poiss hakkas naeratama juba peaaegu esimesel päeval ja on väga rahuliku loomuga. Tütarlaps oli kohe palju nõudlikum – talle meeldib kord ja meeldivad, et asjad toimuvad õigesti ja kiiresti," märkis Taska.

Nii Ilmaril kui ka Hillel on eelmistest suhetest kahe peale kokku kolm täiskasvanud last ja kolm lapselast. Kaksikud on nende esimesed ühised lapsed. Taska oli isakssaamise hetkel 65- ja ja Karm 51-aastane. "Lapsed on nooruse eliksiir. See tähendab, et tähtis on ka lihtsalt näha maailma läbi laste silmade," lisas Taska.

Karm nõustus, et tema vanuses riske rasedusega seoses tõesti on. "Aga õnneks on tänapäeval tehnika nii hästi arenenud, et nüüd saab kõike ju varakult kontrollida. Ei ole päris nii nagu vanasti, et inimene pidi elama mingisuguses pimedas ootuses. Nüüd on nii, et üsna varakult öeldakse, et kõik on korras või ei ole kõik korras. Me olime rahulikud. Ta usub et vanuse osas ei saa siin mingisuguseid piire tõmmata. "Inimesed elavad nii erinevat elu."

Taska märkis, et tänapäeval on 40 muutunud 30ks. "Loodame, et 60 muutub 50ks jne, ja et me elame veidi nooruslikumas rütmis ja oleme kauem noored. Nii et selle võrra ei tohiks see ka lastele halvasti mõjuda." Ta lisas, et tema suguvõsas on olnud mitmeid vanemas eas sünnitajaid.

Kuigi oma päevakava on tulnud värsketel vanematel kaksikute järgi kohandada, saab ka töö laste kõrvalt tehtud ja raamatute kirjutamine ning filmitöö pooleli ei jää.