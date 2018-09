Asia Argento ähvardab oma #MeToo kaasvõitleja Rose McGowani kohtusse kaevata

McGowan distantseeris end Argentost pärast seda, kui avalikuks tulid endise lapsnäitleja Jimmy Bennetti esitatud ahistamissüüdistused Argento suhtes. McGowan tegi 27. augustil avalduse, kus väitis, et tema elukaaslane Rain Dove oli saanud Argentolt tekstsõnumeid, mis kinnitasid, et viimasel oli Bennettiga olnud seksuaalsuhe ja et Argento oli saanud Bennettilt alastipilte alates ajast, kui viimane oli 12aastane, vahendab Indiewire.

"Hea @RoseMcGowan," kirjutas Argento oma säutsus esmaspäeval. "On tõeliselt kahetsusväärne, aga annan sulle 24 tundi, et oma hirmsad valed tagasi võtta ja vabandada selle eest, mida sa minu kohta 27. augustil oma avalduses ütlesid. Kui sa seda laimujuttu tagasi ei võta, ei jää mul muud üle, kui pöörduda kohtusse."

Dear @RoseMcGowan. It is with genuine regret that I am giving you 24 hours to retract and apologise for the horrendous lies made against me in your statement of August 27th. If you fail to address this libel I will have no option other than to take immediate legal action.