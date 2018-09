Cat Power avaldas kaveri Rihanna loost "Stay"

"Ma armastan lugude kaverdamise kommet. Usun, et see on üks suurimaid komplimente, mida sa saad teisele artistile teha. See on Ameerika muusika üks parimaid traditsioone ja üks muusikaajaloo tõelisi naudinguid," ütles Marshall oma avalduses kaveri kohta.

Cat Poweri esimene album pärast 2012. aastal ilmunud albumit "Sun" ilmub 5. oktoobril plaadifirma Domino alt ja kannab nime "Wanderer". Albumil teeb loos "Woman" kaasa ka Lana Del Rey. Praegu tuuritab Cat Power ringi Põhja-Ameerikas.