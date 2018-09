Ajastufestival Retrobest tuleb järgmisel aastal filmimuusikaga

Laupäeval oli suur maailmakoristuspäev, aga saates "Hommik Anuga" käinud arheloogi Rivo Bernotase kogemus ütleb, et mõnes mõttes ei pruugigi koristamine alati hea olla, sest just prügimäelt on pärit Eesti suurim keskaegne leid.

Järgmise Retrobesti teema viib kõiki filmimuusikamaailma. Avatud on spetsiaalsed teematoad, näha saab temaatilisi rekvisiite ja avatud on välikino kultusfilmide vaatamiseks. Kõik hõbehääled saavad ennast proovile panna spetsiaalsel karaokelaval. Lisaks toimub retrolaat.

Pühajärve ääres toimuv ajastufestival Retrobest on alustanud juba ettevalmistusi järgmiseks aastaks. Retrobest 2019 toimub 28. ja 29. juunil ning teemaks on filmiklassika.

