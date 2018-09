Kanye West vihjas uue albumi avaldamisele

West jagas Twitteris pilti albumile "Yeezus" sarnase plaadikujunduse ja pealkirjaga "Yandhi" ning kuupäeva, mil ta astub muusikalise külalisena üles teleshow "Saturday Night Live" uue hooaja avasaates, vahendas Pitchfork. Saade läheb eetrisse 29. septembril ja seda juhib näitleja Adam Driver.

View this post on Instagram A post shared by Kanye West (@kanyewest) on Sep 17, 2018 at 8:44pm PDT

Pärast "Saturday Night Live'is" ülesastumise avalikustamist astus West lavale koos Chance the Rapperiga ja teatas, et nende koostööalbumi nimeks saab "Good Ass Job". West oli seda varem albumi pealkirjana kaalunud.

West avaldas oma seni viimase albumi "ye" ja Kid Cudiga tehtud koostööprojekti albumi "Kid See Ghost" selle aasta juuni alguses. Pärast seda on West andnud välja veel singlid "XTCY" ja "I Love It". Kanye and Kid Cudi teevad oma live-debüüdi Kids See Ghostsi duona Camp Flog Gnaw Festivalil selle aasta novembris.