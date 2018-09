Vaata, kuidas võiksid kõlada tuntuimad eurolood Kaunimate Aastate Vennaskonna esituses

"Hakkame kevadel tuuritama tõesti, see on juba 12. või 13. kevad. Eurovisioonilaule on meil paun tõesti täis," selgitas Andres Dvinjaninov. "Meist on saamas Eurovisiooni suured fännid," lisas ta ning ütles, et tema lemmikuks on läbi aegade "Save Your Kisses for Me".

Dvinjaninovi sõnul on Vennaskonnal päris tõsine plaan osaleda tänavu ka Eesti Laulu konkursil.