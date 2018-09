Lenna avaldas video singlile "Kolm korda". Vaatemängulised kaadrid on filmitud vee all Laulasmaa spaas.

"Kolm korda" on Lenna sügisel ilmuva albumi esimene singel ning see on kirjutad koos Ewert Sundja ja Raul Ojamaaga. Lenna viimane album ilmus 2014. aastal, uut plaati on oodata juba sügisel Sony plaadifirma alt.

Video režissöör on Indrek Kasesalu ja veealused kaadrid on üles filminud Egert Kamenik.