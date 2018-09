Ansambel Laine räägib kohtumisõhtul ansambli loost: Laine on nagu perekond

1960. aastal loodud ansamblis Laine on laulnud erinevad solistid ja 58 aasta jooksul on esinetud vähemalt kuuendikul planeedist. Kohtumisõhtul saab kolme liikme – Merle Lilje, Krista Grinbergs-Raigla ja Sirje Põllu – käest küsida, kuidas see kõik juhtunud on.

Ansambli liikmete sõnul valmistub bänd 60. sünnipäevaks ning valmistavad ette juubelikontserte. "Laine on nagu perekond. Kuna ta on tegutsenud 1960ndatest aastatest alates, on kõik need inimesed söönud ära ma ei tea, mitu puuda soola. See, kui sa lihtsalt laval kokku saad ja laulad on teine asi kui see, kui sa pead reisima rongides ja lennukites mööda Venemaad, haisvates hotellides, see toob inimeses esile teise külje. Ma arvan, et me oleme väga kõvad, et me selle üle elasime," rääkisid Laine liikmed "Vikerhommikus".

Esimest korda jõuab Eesti muusika kuulsuste koja kohtumisõhtu maikuus avatud näituse "Vabaduse kõla! Eesti levimuusika lugu" lavale. Õhtut juhib Sten Teppan.

Eesti muusika kuulsuste koja kohtumisõhtute sarjas on toimunud kümme kohtumist muusikutega, kelle tegevus on märkimisväärselt Eesti levimuusika ajalugu mõjutanud. Järgmisel korral, 17. oktoobril toimub kohtumisõhtu kitarristide Tiit Pauluse, Viktor Vassiljevi ja Tiit Kõrvitsaga.

Eesti teatri- ja muusikamuuseumi näitus "Vabaduse kõla! Eesti levimuusika lugu" räägib Eesti levimuusika kujunemisest alates esimesest heliplaadist 1901. aastal kuni Eurovisiooni võiduni 2001. aastal. Saja aasta sisse mahuvad säravad staarid, "Horoskoop", isetehtud pillid, "jazz luudel", pungi kõrgaeg, laulev revolutsioon ja veel palju meenutamist väärt hetki, sündmusi ja inimesi.

Kohtumisõhtu Lainega toimub 19. septembril kell 19.00 Maarjamäe lossi tallihoones. Ülekande salvestust saab hiljem vaadata ERR Menu portaalis.