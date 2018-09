Režissöör Glenn Weiss tegi Emmy gala tänukõne ajal abieluettepaneku

Tänavuse Oscari-gala lavastaja Weiss tegi Emmydel ajalugu, kui kasutas oma Emmy võidukõne aega selleks, et elukaaslase kätt paluda, vahendas Huffington Post.

Weiss pidas esmalt emotsionaalse kõne, kus avaldas, et kaotas vaid mõne nädala eest oma ema. Seejärel pöördus ta Svendseni poole, tõdedes, et ei taha naist enam oma tüdruksõbraks kutsuda. "Selle sõrmuse pani mu isa emale sõrme 67 aastat tagasi. Oma õdedele ja vendadele tahan öelda, et ma ei pätsanud seda sõrmust, isa teab, et see on minu käes," ütles Weiss ja langes ühele põlvele.

Svendsen vastas Weissi abieluettepanekule jaatavalt.

Glenn Weiss palus Jan Svendseni kätt Autor: Reuters/Scanpix