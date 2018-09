"Ringvaade" esitles TTÜ-s ehitatud isesõitvat autot

Tallinna Tehnikaülikoolis valmis Eesti esimene isesõitev auto, mis kannab väga täpset nime - Iseauto. "Ringvaate" reporter Jüri Muttika käis uurimas, mida see masin endast kujutab.

Üliõpilane Elvar Liiv arvas, et 2040. aastaks võib kätte jõuda olukord, kui isesõitvaid autosid on tänavatel rohkem kui tavajuhtimisega masinaid. "Esimesed isesõitvad autod võivad aga tänavatele jõuda juba 5-10 aasta jooksul," ütles ta ja lisas, et põhiliseks põhjuseks võib olla hind. "Läheb veidi aega, kuni hinnad langevad ning inimesed suudavad neid endale osta."

Tallinna Tehnikaülikooli vanemteadur Raivo Sell selgitas "Ringvaates", et tulevikus muutuvad ka autovõtmed. "Tegemist on krüptovõtmega, kus peal on krüptoalgoritmid ehk iga inimene ei saa autot käima panna."