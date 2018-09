Egert Milder: elu Gruusias on sürreaalne ja kaootiline

Ühepäevane singliesitlustuur, mille raames andis Egert Milder kontserdi nii Eestis, Türgis, Gruusias kui ka lennuki pardal Valgevene õhuruumis, oli inspireeritud just soovist end ületada. "Ma mõtlesin välja midagi täiesti jaburat ja panin endale ette, et pean selle ära tegema," sõnas ta ja mainis, et unetunde selle tuuri jooksul väga ei õnnestunud saada.

Kontserdid sündisid täiesti spontaanselt ning suuremat eeltööd selleks tehtud ei olnud. "Mul oli operaator kogu aeg kaasas, kes aitas mind tehnilisest küljest," tõdes ta ja kinnitas, et põhjuseks, miks ta juba kolm aastat on Gruusias elanud, oli tööpakkumine. "Kui mulle pakuti, et seal saab tööd teha, siis ma ütlesin küllalt kiiresti jah."

"Mind liigutab see, et Gruusias on kõik hoopis teisiti kui mujal maailmas, see olek on nii sürreaalne ja kaootiline," ütles Milder ja nentis, et kui mingi rahvus on joonud 5000 aastat iga päev veini, siis nad ei saagi olla nagu meie. "Kui kohalikega õhtust sööma minna, siis saab tihti seda veini ikkagi natukene liiga palju."