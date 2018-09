Üks Banksy varasematest töödest värviti kogemata üle

Seinamaaling püsis Bristolis ühe väikese poe seinal 1990ndatest ning see on omistatud anonüümsele seinamaalijale Banksyle. Kuna pood sai uued üürilised, andsid need käsu seinamaal üle värvida, vahendas Independent.

Õnnetut olukorda nägi pealt Banksy tööde fänn Simon Whiteaway, kes küsis maalrilt, mida ta teeb. "Ma pidin talle olukorda selgitama ja ta oli šokis. Samas kohas asus pikka aega ekstreemspordipood Rollermania, mille omanikku Tony Coffeyd Banksy teadis. 1990ndatel andis Tony Banksyle 20 või 30 naela, et too aknaluugid maalinguga kataks," selgitas Whiteaway.

Seinamaalingu päritolu on kinnitanud Londoni kunstnik Inkie, kes on teinud Banksyga koostööd 1980ndatest aastatest.

Banksy töö asemel katsid poe aknaluuke varem veel mitme kunstniku seinamaalingud. "Banksy maalis sinna peale võrdlemisi koleda freestyle-maalingu, enne oma stencili perioodi. See ei tulnud väga hästi välja ja võib-olla on parem, et see üle värviti," kommenteeris Inkie.