Kuula: Egert Milder esitles 10 000 meetri kõrgusel esimest soolosinglit

Laupäeval oli suur maailmakoristuspäev, aga saates "Hommik Anuga" käinud arheloogi Rivo Bernotase kogemus ütleb, et mõnes mõttes ei pruugigi koristamine alati hea olla, sest just prügimäelt on pärit Eesti suurim keskaegne leid.

Tänasest on ETV2-l uus nägu, sest välja vahetati kanali logo, ekraanigraafika ja meeleoluklipid. Senine eetrigraafika teenis eetris viis aastat ja ETV2 peatoimetaja Viola Salu sõnul oli aeg see väljateenitud puhkusele saata.

"Kuna tänaseks on korvis juba õige mitu ilusat muna, siis olengi otsustanud, et enam kauem neid haududa pole mõtet ja tuleks hakata neid tasapisi ümbritseva maailmaga jagama. Nendest esimene kannab nime "Live+Love+Grow"," sõnas Egert.

Egert Milder on viimased kaks ja pool aastat elanud Gruusias ning selle aja jooksul pühendanud aega muusika kirjutamisele. Ta on teinud koostööd erinevate laulukirjutajatega üle maailma ning täiendanud end õpingutega Berklee muusikakolledži kaugõppes.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel