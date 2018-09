Lily Allen süüdistab muusikatööstuse persooni ahistamises

Laupäeval oli suur maailmakoristuspäev, aga saates "Hommik Anuga" käinud arheloogi Rivo Bernotase kogemus ütleb, et mõnes mõttes ei pruugigi koristamine alati hea olla, sest just prügimäelt on pärit Eesti suurim keskaegne leid.

Tänasest on ETV2-l uus nägu, sest välja vahetati kanali logo, ekraanigraafika ja meeleoluklipid. Senine eetrigraafika teenis eetris viis aastat ja ETV2 peatoimetaja Viola Salu sõnul oli aeg see väljateenitud puhkusele saata.

Allen lisas, et juhtum kahjustas tema karjääri, sest loobus Radio 1 kanalis esinemisest, kuna ka ahistaja oli kutsutud. "Ma ei tahtnud olla tema läheduses ja Radio 2 karistas mind, jättes minu uue singli eetriajast ilma," avaldas naine The Guardianile. Alleni sõnul ei saanud ta raadiojaama töötajatele öelda, miks otsustas eetrivõimalusest loobuda.

33-aastane laulja on õnnetu, et ei pöördunud politseisse, kuid kohtus oma advokaadiga ja pani juhtunu kirja. Naine tahtis ründaja nime raamatus avaldada, kuid tema kaitsjad soovitasid tal seda mitte teha.

Kuigi Allen on varem pealiskaudselt teemat puudutanud, avaldas ta raamatus "My Thoughts Exactly" rohkem detaile juhtunu kohta, vahendas BBC.

