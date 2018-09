Uus-Meremaa maailmakoristuspäeval leiti 1919. aastast pärit sünnitunnistus

Laupäeval oli suur maailmakoristuspäev, aga saates "Hommik Anuga" käinud arheloogi Rivo Bernotase kogemus ütleb, et mõnes mõttes ei pruugigi koristamine alati hea olla, sest just prügimäelt on pärit Eesti suurim keskaegne leid.

Tänasest on ETV2-l uus nägu, sest välja vahetati kanali logo, ekraanigraafika ja meeleoluklipid. Senine eetrigraafika teenis eetris viis aastat ja ETV2 peatoimetaja Viola Salu sõnul oli aeg see väljateenitud puhkusele saata.

Suvalise prügi hulgas oli Uus-Meremaal ka põnevamaid leide. "Näiteks Aucklandist leiti palju kasutamata padruneid ja ühest Oaklandi äärelinnast leiti koristustalgutel sünnitunnistus aastast 1919. Need on sellised värvikamad leidud, mis siin olid," rääkis Laumets.

Peamiselt leiti linnakeskkonnast plastikprügi. "Pudeleid, kilekotte ja muid plastikasju. Enamasti Uus-Meremaa poed ja inimesed on kuulutanud plastiktoodetele sõja. Poeketid on loobunud kilekottidest poes ja kohvikutes pakutakse paber- ja papptopse, paberist kõrsi. Plastikut kasutatakse siin aina vähem ja vähem," tõdes Henri.

Laumets lisas, et Uus-Meremaa inimesed on keskkonnateadlikud, kuid koristamist jagus. "Koristasime jõeäärt. Esmapilgul seal ei tundunudki seda prügi üldse olevat. Kui vähegi otsima hakata, siis ikka leidsime ka midagi," tõdes Laumets.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel