Brasiilia jalgpallimeeskond kasutab iga säutsu taga Eesti lipu emotikoni

Laupäeval oli suur maailmakoristuspäev, aga saates "Hommik Anuga" käinud arheloogi Rivo Bernotase kogemus ütleb, et mõnes mõttes ei pruugigi koristamine alati hea olla, sest just prügimäelt on pärit Eesti suurim keskaegne leid.

Saates "Hommik Anuga" käisid Hiiumaalt pärit poisid – 10-aastane Rasmus Kuuse ja 11-aastane Andres Kuuse, kes päästsid ühe noormehe elu ning ning seda just tänu sellele, et nad oskasid ära tunda rahvusvahelise merepääste kutsungi. Poisid ei teadnud, kelle nad täpselt päästsid, kuid saatejuht Anu Välba tegi nad omavahel saates tuttavaks.

Klubi liputoonid - sinine, must ja valge on inspireeritud Brasiilia lipust. Grêmio tutvustas oma lippu Baixada staadionil 1918. aastal ning tol ajal oli meeskonna vormis kujutatud horisontaalseid triipe sinistes, mustades ja valgetes toonides.

Grêmio on Brasiilias tuntud jalgpalliklubi, mis asutati juba 1903. aastal ning mängib Brasiilia kõrgliigas. Ajakiri Forbes on nimetanud klubi üheks hinnalisemaks Lõuna-Ameerikas, selle väärtuseks on 295,5 miljonit dollarit. Eelmisel aastal esindas klubi Lõuna-Ameerika jalgpalliliitu FIFA maailmakarikaturniiril.

Twitterit lehtsedes võib üllatuda, nähes Brasiilia jalgpallimeeskonna säutsude taga Eesti lippu. Otsene seos Brasiilia tiimi Grêmio ja Eesti vahel siiski puudub, jalgpallimeeskond ja selle fännid on lihtsalt avastanud, et meie sinimustvalge trikoloor sobib kokku tiimi tunnusvärvidega.

