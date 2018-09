Galerii: Kultuur pani Rapla särisema

Müstiline Särin nakatas publikut suisa nii palju, et too kaotas oma ebaeestlasliku häbelikkuse, elades hiliste öötundideni lava ees kaasa. Pärast avapauku asus lavale Puuluup, kes oma muheda oleku ja rütmilise muusikaga pani rahval jala tatsuma ning suu muigele. Töötoa-nimeline saal täitus üha enam ja enam.

Festival oli nõnda suurejooneline, et kontserdid ühele lavale ei mahtunud. Hubases Värviruumis, kus kohti jagus kiirematele, esines esimesel õhtul Cätlin Mägi. Esireast võis märgata eesti pärimusmuusika maastiku eeskuju suurimat fänni. Tõepoolest suurimat, aga see-eest ka noorimat – vast paariaastane väike neiu elas terve kontserdi rõõmsalt ja naerulsui kaasa. Pärast kontserti kommenteeris tüdruku ema, et nad on terve suve Cätlin Mägi plaati kuulanud ning see on nende pere tõeline lemmik ja osteti veel teinegi.

Tipptegijaid esines sel päeval veel. Legendi Tõnis Mägi laulude sõnu kuulama jäädes jooksis nii mitmegi inimese näolt üle rõõmu või kaastunde vari, kõik elasid kaasa iga hingetõmbega. Tõnis Mägi puudutas oma lugudega rahvast nõnda palju, et esitamisele tuli suisa kolm lisalugu. Suurele lavale astus veel Holy Motors, kes esitas dreampop'i ja americana sulamit. Muusikalt tehti hüpe luulele. Justkui maagilise tähistaevaga ruumis esitasid oma luulet Doris Kareva ning Timo Maran. Südaööl asus püünele NOËP, kes pani ühes rahvaga rohkelt möllu ning kellel jalad veel kandsid, suundusid sealt edasi afterpartyle.

Järgmisel päeval alustas juba enne keskpäeva uue hooga pere väikestele võsukestele suunatud lastehommik, nii vanemaid kui pisemaid naerutas maitsekate naljadega kohaliku teatriringi "Teatriruut" lavastus Tuhkatriinust ja ilmekaid lugusid jutustas muinasjutuvestja Erki Kaikkonen ühes muusikuga. Hommikuprogrammi lõpetas Silver Sepa vabaõhukontsert. Muusikalisele hommikuäratusele järgnes filmiseanss Ants Tammiku dokumentaalfilmiga "Maran" ning aeg kirjanduse seltsis koos Erkki-Sven Tüüri ja Joonas Hellermaga.

Kuigi ilm oli hall ja veidi vihmanegi, hoidsid vahvad esinejad tuju üleval. Õhtu jooksul astusid suurele lavale koosseis Pihlap•uud, orkestrimõõtu bänd Uus Energia, tõeline küttebänd Black Bread Gone Mad, Eesti tippmuusikutest koosnev Miljardid ning tund pärast keskööd vallutas lava Meisterjaan.

Vihmast heidutamata naerutasid kultuuriklubi hoovis publikut Kait Kall, Heli Jürisson ja Joonas Veelmaa püstijalakomöödiaga. Filmiprogrammgi ei piirdunud ühe dokumentaaliga – kinolinal näidati "Vanamehe multika" klippe. Vaheldumisi vaadati eestlasliku süldihuumorit sisaldavaid multikaid ning kuulati loojate Peeter Ritso ja Oskar Lehemaa muhedaid kommentaare. Multikate menu oli nõnda hiiglaslik, et kõik kultuuriklubi Värviruumi kuulama ja kaema ei mahtunudki. Eksklusiivselt oli kaasa toodud ka täispika multika nukud ning näidati spetsiaalset klippi kevadel kinolinadele jõudvast filmist.

Festivalikülastajad said nautida ka Rapla koolinoorte filmifestivali Kaader klippe, Kohila keraamika näitust ning isuäratavaid maitseid pakkusid käsitöö burgerid, Rohelise Aida restoran ja kohvik BAAS. Festivali eesmärk on arendada kogukonna kultuuri, noorte omaalgatust ning pakkuda mitmekülgset kultuurilist elamust – seda kõike ka kindlasti leidis.