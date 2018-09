Margus Tali sõitis rattal saja päevaga tiiru ümber Läänemere

Juhtus ka midagi õudset?

Kas nüüd õudset, aga üks korralik ehmatus Venemaal oli küll.

Nii, mis sind ära ehmatas?

Üks bussirisu hakkas minust mööda sõitma ja siis samal ajal lendas tal põhja alt midagi ära igavese pauguga. Täpselt minu kõrval ja ma vaatasin, kas see tuleb mulle peale või ei tule. Aga õnneks ta sai ikka sujuvalt tee äärde seisma jääda.

Üks oluline asi, mis kõiki matkamehi huvitab on, et saaks uusi tuttavaid. Keda sina kohtasid?

Üks tore kohtumine oli ka Venemaal, nagu huvitav inimsaatus. Ühe väikese küla poehurtsiku ees istusime puukännu peal. Tuli üks proua ja küsis, et kas olete soomlased? Ja siis tuli välja, et tegemist on Silva nimelise naisterahvaga, kes on pärit Eestist.

Oli viiendas või kuuendas klassis perega Venemaale kolinud ja jäi esimesel aastal istuma, kuna ta ei osanud üldse vene keelt. Ja nüüd siis aastakümned hiljem ta põhimõtteliselt ei mäleta sedagi, kas rääkis kunagi eesti või soome keelt. Täiesti huvitav inimese saatus, et mitte midagi ei olnud enam eesti keelest meeles.

Kas selle Läänemere rattamatka jooksul sulle torkas ka midagi eriliselt ilusat silma, on mõni selline avastamata paik?

Täielik nauding oli Kesk-Rootsis. Seal oli kõrgrannik, mis sellist nime kannabki, mis on kantud ka UNESCO maailmapärandi nimistusse. Seal on tõusud ja laskumised ja suurepärased vaated meredele, mägedele, metsadele.

Teine on siin läheduses Kura säär, mis algab siis Kaliningradi oblastist ja lõppeb Leedus. 100 kilomeetrit pikk maasäär, mis oli ka väga vahva sõita. Ja need liivadüünid, mis seal on, kus ma paljajalu ka ringi kakerdasin. Väga mõnus vaheldus väntamisele.

Ja kolmandaks tooksin välja ühe linna - Kroonlinn ehk Kronstadt, kus sai siis Liidia Koidula mälestustahvli ka ära vaadata ja sini-must-valgete lippudega pilti tehtud.

Aga oli sinu enda jaoks ka mõni selline humoorikas, naljakas olukord?

Natuke selline irooniline oli Venemaal, kus ma sõitsin ühe kamraadiga ja tal läks seal nendel auklikel rattateedel rehv katki kohas, kus oli tee ääres suurelt kiri "dobra bažalovat" ehk siis teretulemast Venemaale!

Milline Läänemere rahvas on kõige sõbralikum, kes tuleb kohe juttu ajama?

Kohe kindlasti mitte ei ole need soomlased.

Soomlased siis viibutasid rusikat või?

Ei, lihtsalt tuimalt, et vahet ei ole, kas sa sõidad seal või ei sõida. No näiteks Taanis olid väga sõbralikud. Küsiti näiteks Saksamaal, aga Rootsis samuti küsiti, kust ma pärit olen, kuigi see Eesti lipp oli mul taga.

Pärast seda väga edukat matka ümber Läänemere - teeksid sa seda uuesti või kuhu järgmiseks?

Ma teeksin kindlasti pika matka uuesti, muidugi mitte sama trajektoori mööda. Me naljaga pooleks ütlesime, et nüüd järgmine meri on siis Must meri!