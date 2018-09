Ott Lepland esitas saates "Hommik Anuga" Rein Rannapi vanu lugusid

16. septembril käisid saates "Hommik Anuga" külas koos Ott Lepland ja Rein Rannap, kellel ilmub sügisel koostööalbum, kus Lepland esitab Rannapi vanu lugusid – nii vanu lugusid, et ainult albumi boonuslugu on noorem kui Lepland ise. Saates esitas Lepland lood "Must ronk" ja "Ootan sind".

Rannap tunnistas, et Leplandi kõrval oli tal piinlik vaadata saate "Eesti otsib superstaari" eelvooru klippi, kus ta Leplandi kiusab. "Meile kogu aeg tambiti pähe, et vestelge nendega, küsige nende käest asju. Teine asi, meil kästi neid peedistada – öeldi, et tehke nad maha, kiusake neid. Tõesti see surve meil kogu aeg oli."

Lepland märkis, et eks ta oli ka tol ajal toores. "Ma tegelikult siiamaani ei julge oma Superstaari-saate esinemisi väga vaadata. Eks ma olin ikka noorem kõvasti ja palju rabedam." Lepland sõnas, et suurimad õpetussõnad on ta saanud Rannapilt pigem just nüüd koostööd tehes.

"Rein oli ju ka stuudios, kui ma laulsin neid lugusid ja eelnevalt me tegime Reinu juures proovi. Rein jagas mulle väga palju kasulike nõuandeid. Ma ise tundsin, et ma arenesin lauljana väga palju selles plaadisalvestusprojektis. Selles mõttes ma olen väga õnnelik, et ma selles projektis osalesin."

Rannapi ja Leplandi koostööplaat, kus Lepland laulab Rannapi lugusid, ilmub sügisel. Rannap ütles, et ainult üks lugu plaadil on noorem kui Lepland. "Muud on vanemad lood. Me valisime just sellised, mis võiksid meeshäälele sobida ja millele võiks proovida anda uut elu. Mõned on tuntumad, mõned vähem tuntumad, aga põhimõtteliselt on kõik sellised, mis vajasid uut äratust."