Mehe uppumisest päästnud vennad: öeldi, et ta lehvitab praamile, aga teadsime, et nii seda küll ei tehta

Saates "Hommik Anuga" käisid Hiiumaalt pärit poisid – 10-aastane Rasmus Kuuse ja 11-aastane Andres Kuuse, kes päästsid ühe noormehe elu ning ning seda just tänu sellele, et nad oskasid ära tunda rahvusvahelise merepääste kutsungi. Poisid ei teadnud, kelle nad täpselt päästsid, kuid saatejuht Anu Välba tegi nad omavahel saates tuttavaks.

Lugu algas sellest, et 11. mai õhtul pani poiste isa Kristo nad Kärdlast bussi peale, mis läks praamile, millega nad jõudsid sõita tunda aega, kuni jõudsid Rukkirahuni. "Rasmus nägi kaugelt mingisugust täppi," rääkis Andres.

"Ma lihtsalt vaatasin aknast välja ja nägin, et seal oli mingi väike täpp, kes vehkis kätega." Rasmus andis sellest Andresele kohe teada. "Andres võttis telefoni ja ma ütlesin, et helista issile. Andres ütles, et ei, äkki keegi juba märkas, ja siis ma ütlesin, et helista ikka," rääkis Rasmus.

Seejärel sõitsid nad praamiga vehkivale inimesele juba üsna lähedale. "Nägu ei olnud näha, aga seda, et tal oli puri juba vees, see oli kõik näha," selgitas Andres. "Ta lehvitas ja naised meie taga ütlesid, et ta tervitab praami." Aga Andres teadis, et niimoodi ikka tervituseks ei lehvitata.

Poisid helistas seejärel isale, kes arvas, et ehk kapten nägi lehvitavat noormeest ja on merepäästega juba ühendust võtnud. "Aga me arvasime, et äkki ei ole ja palusime teda nii kaua, kuni ta helistas," rääkis Andres. Isa oli poistel soovitanud ka ise merepäästesse helistada. "Aga meil ei olnud nii palju julgust, sest äkki keegi oleks juba helistanud ja siis meie oleks helistanud niisama."

10-aastane Rasmus Kuuse ja 11-aastane Andres Kuuse ning poiste päästetud surfitreener Boris Ljubtšenko (paremal). Autor: Jan Vutt/ERR

Pärast isa tehtud kõne selgus, et mitte keegi ei ole siiski sellelt praamilt merepäästele helistanud ja tegelikult oli üht inimest otsitud taga juba neli tundi. Poisid ei teadnud, kelle nad päästsid, aga saatejuht Anu Välba tegi nad tuttavaks.

Surfitreener Boris Ljubtšenko, kelle poisid päästsid, ütles, et nad näitasid seda, kui tähtis on mõelda selle peale, et inimene lihtsalt ei lehvita. "Rahvusvaheline merepääste kutsung on ikkagi käed risti pea kohal ja niimoodi ma lehvitasin seal oma 20 minutit kord ühele ja kord teisele praamile, sest ma olin umbes selles kohas, kus nad peaaegu ristusid. Algul tuli üks ja siis teine praam mööda."

Ljubtšenko ütles, et nägi inimesi praami peal seismas. "See oli piisavalt ligidal, et näha, et mingisugune inimene seal seisab, on näoga mere poole – ju siis ikkagi näeb. Ma uskusin, et ehk kapten annab mingi helisignaali või midagi, et kõik on korras."

Aga mingisugust signaali ei tulnud, mis tähendab, et poiste oletused olid õiged ja just tänu neile Ljubtšenko ka lõpuks päästetud sai.