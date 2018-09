Häädemeeste proual Mariel on kodus saja-aastane foto

Aeg-ajalt on tore lapata vanu albumeid ja vaadata vanu pilte, sest tegelikult on nendes terve ajalugu. Häädemeeste kandis elab proua Marie Iir, kes rääkis "Prillitoosile" oma saja-aastasest fotost.

"See on väga armas ja ajalooline foto ning on meie koduses majapidamises olnud 1977. aastast. Ega mina ei teadnud, et meil on niisugune pilt ja kes siin peal on. Aga nüüd seoses selle 100. aastapäevaga otsisime kõik üles oma vanad varandused, mis kuskilt leitud ja ma leidsin selle pildi. See pilt pärineb aastast 1918, kui minu ämm oli Saarde kirikus leeris," rääkis Iir.

Foto tagaküljel on toodud pildil oleva 60 inimese nimed ja sealt leidis Iir ka üles oma ämma oma. "Tõesti, ega ma ka siit rohkem peale oma ämma ei tunne, aga omas meeles ma ütlen, et mina vist leidsin ta siit fotolt ka üles. Mul on tema noore põlve pilte ja nüüd ma olen seda hoidnud nagu reliikviat ning oma lastele ja lastelastele näidanud, kes seal on."

Iir märkis, et selliseid leide võib igasuguses majapidamises ette tulla. "Aga kui kogemata komistad otsa, siis ikka peab asjast asja saama."