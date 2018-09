Forbes'i enimteenivate räpparite edetabelit troonib Jay-Z

Forbes avaldas oma iga-aastase enimteenivate räpparite edetabeli. Kuigi teemaga kursis olevate inimeste jaoks tabelis suuri üllatusi pole, on räpparite teenitavad summad sellegipoolest märkimisväärsed, mis kinnitab jätkuvalt tähelepanekut, et räpp on muusikatööstuse hetke kõige populaarsem žanr. Ühtegi naisräpparit edetabelist ei leia.

Edetabeli tagumisest otsast alustades on 18. kohal Lil Wayne 19 miljoni dollariga, tema järel Travis Scott 21 miljoni dollariga (mis tõenäoliselt "Astroworldi" järel muutub). 14. kohal on Chance the Rapper 21,5 miljoni dollariga. Eminem jääb 23 miljoni dollariga napilt esikümnest välja ja on 13. kohal. DJ Khaled on 27 miljoni dollariga 11. kohal, vahendab Consequence of Sound.

Esikümnes eraldavad räppmuusika suurimaid staare üksteisest vaid poole miljoni dollari suurused vahed. Kanye West on 27,5 miljoni dollariga napilt esikümnes, 10. kohal. Talle järgnevad Future, Pitbull ja Nas. Viimane on Forbes'i andmetel edetabelis esimest korda ja seda tänu oma omandiosalusele ettevõtetes Lyft, Genius ja Mass Appeal.

Travis Scott on enimteenivate räpparite edetabelis 21 miljoniga 15. kohal, kuid see tõenäoliselt muutub pärast räppari augustis ilmunud albumi "Astroworld" müüginumbrite kokkuarvutamist. Autor: EMPICS Entertainment/SCANPIX

Plaadifirma omanik ja ettevõtte Beats looja Dr. Dre on 6. kohal 35 miljoni dollariga. J. Cole teenib temast natuke rohkem – 35,5 miljonit dollarit – ja on 5. kohal. Toronto kohalik kangelane ja HBO uue sarja tegevprodutsent Drake teenis 47 miljonit dollarit ja on 4. kohal.

Esikolmikus on kaks hiphopi raskekaallast ja üks üllatus, arvestades tolle suhtelist tegevusetust stuudios. Top Dawgi põhimees Kendrick Lamar on 3. kohal 58 miljoni dollariga, samas kui 2. kohal on Diddy, kes teenis 64 miljonit dollarit oma tegevusest alkoholitööstuses. Esimesel kohal on Jay-Z, kes on Diddyst kaugel ees oma 76,5 miljoni dollariga.

Kogu edetabel:

20. Swizz Beatz (15 miljonit dollarit, viik)

20. Russ (15 miljonit dollarit, viik)

20. Meek Mill (15 miljonit dollarit, viik)

19. Logic (17 miljonit dollarit)

18. Lil Wayne (19 miljonit dollarit)

17. Lil Uzi Vert (19,5 miljonit dollarit)

16. Birdman (20 miljonit dollarit)

15. Travis Scott (21 miljonit dollarit)

14. Chance the Rapper (21,5 miljonit dollarit)

13. Eminem (23 miljonit dollarit)

12. Migos (24,5 miljonit dollarit)

11. DJ Khaled (27 miljonit dollarit)

10. Kanye West (27,5 miljonit dollarit)

9. Future (30 miljonit dollarit)

8. Pitbull (32 miljonit dollarit)

6. Nas (35 miljonit dollarit, viik)

6. Dr. Dre (35 miljonit dollarit, viik)

5. J. Cole (35 miljonit dollarit)

4. Drake (47 miljonit dollarit)

3. Kendrick Lamar (58 miljonit dollarit)

2. Diddy (64 miljonit dollarit)

1. Jay-Z (76,5 miljonit dollarit)