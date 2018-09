Egert Milder alustab soolokarjääri ühepäevase Euroopa tuuriga

Oma teekonda alustab Milder Gruusiast, seejärel teeb vahepeatuse Türgis, siis Valgevenes ning viimaks koduses Eestis. "Kuna elan enamus ajast Gruusia pealinnas Thbilisis, kus ma ka põhiliselt oma muusikat kirjutan, siis tekkis võimalus läbi mitme riigi kodumaale lennata, ning esitleda oma esimest soolosinglit 24 tunni jooksul 4 erinevas riigis. Plaanin oma lugu esitleda igale linnale või riigile märgilises punktis," sõnas Milder.

Egert Milder on viimased kaks ja pool aastat elanud Gruusias ning selle aja jooksul pühendanud aega muusika kirjutamisele. Ta on teinud koostööd erinevate laulukirjutajatega üle maailma ning täiendanud end õpingutega Berklee Muusikakolledži kaugõppes. "Kuna tänaseks on korvis juba õige mitu ilusat muna, siis olengi otsustanud, et enam kauem neid haududa pole mõtet ja tuleks hakata neid tasapisi ümbritseva maailmaga jagama. Nendest esimene kannab nime "Live+Love+Grow", mille avalikustan juba sellel pühapäeval koos muusikavideoga," lisas ta.

Lisateavet tuuri kohta leiab Egert Milderi Facebooki lehelt.