Rein Rannap: mu laule pole kunagi kohe algusest peale hinnatud

Rannap ütles, et pole kunagi olnud olnud suur juubelite tähistaja. "See on sümboolne, rohkem nagu ettekääne teha suur autorikontsert oma lauludest. Pealkiri "50 aastat suurel laval" on ka sümboolne. See ei tähenda, et ma ise sinna lavale astusin, vaid et mu looming ja laulud jõudsid professionaalsete ettekandjateni."

Rannap rääkis, et kui ta oma uusi laule näitab lauljatele, siis kuna nad pole neid enne kuulnud, võib-olla tekstigi pole veel olemas, on raske neid n-ö maha müüa.

"Ja kui ma ise laulan mingite silpidega ette oma kehva häälega, siis nad ei saa lihtsalt ettekujutust. Nad ütlevad, et teeme neid varasemaid laule parem. Need on varasemad ja tuttavamad ja info on ladestunud sinna nende aastakümnetega," selgitas Rannap.

"Eesti muld ja Eesti süda" sai Rannapi sõnul alles kümmekond aastat tagasi tuntuks. "Omal ajal ei hinnanud seda keegi, nii et ootas mingi 30 aastat."

Sama oli Rannapi sõnul "Raagus sõnadega". "See on kõik alles suht viimasel ajal juhtunud. Iga kord, kui inimene on seda kuulnud, on tema jaoks midagi juurde tulnud ja nüüd nad tunduvad nii tähendusrikkad inimestele. See on loomulik."

"Kunagi pole mu laule algusest peale hinnatud. Seesama "Raagus sõnad" jäi kunagi kõige viimaseks võistlusel. Miskipärast teised laulud ka, et nad alguses kuidagi ei veena," lisas ta.

Rannap meenutas, et Rujaga pidi ta proovides võitlema, et võetaks tema laule üldse kavva üldse.