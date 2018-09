Inger avaldas Ed Sheerani loomingust inspireeritud singli "I'm Alright"

""I'm Alright" lugu räägib sellest, kuidas mõni inimene lihtsalt suudab tuju ühe pilguga paremaks teha ja ka sellest, kuidas mul on harjumus vastata alati: "Mul on kõik hästi"," kirjeldas Inger.

"I'm Alright" on valminud koostöös produtsent Karl-Ander Reismanniga, kelle käe all on sündinud ka näiteks Eesti Laulu konkursil kolmanda koha saavutanud Vaje laul "Laura (Walk With Me)".

"Minu suurimaks eeskujuks muusikas on Ed Sheeran, kelle mõjutusi võib tunda ka minu uues singlis," tõdes Inger.

Laulu video on filmitud Viru rabas Rauno Vahtre ja Pixover meeskonna poolt.