Tallinnas liiklevad autode vahel rulatajad

"See on legaalne, sest see tegelikult kategoriseerib kergliikluse vahendite alla nagu jalgrattad. Sul peavad olema muidugi kaitsmed, aga ka jalgratturitel on kohustuslik kanda kiivrit," kinnitas downhilli harrastaja Toomas Kesküla ETV saates "Ringvaade".

Downhilli rula on väga jäik ja ei paindu sõitja raskuse all. "Ta on madalam keskelt ja kõrgem äärtest, sa oled nagu kausis, kui sa sõidad, sa oled kindlalt paigal ja tead, kus su jalad on," tutvustas Kesküla sõiduvahendit.

Rula peamine kasutusviis on mäest laskumine ning liikumisvahendiga on võimalik saavutada kiirusi, mis ületavad sadat kilomeetrit tunnis. Maailmarekord on 143,1 kilomeetrit tunnis. "Selle ala juures on kõige olulisem pidurdamine, harjutada, et saaks pidurdama. Hooletult allasõitmine ei ole tervisele hea," tõdes Kesküla.

Kesküla kinnitas, et tegemist on eelkõige spordiga, mis pakub adrenaliini. "See on seltskonnaala, sõpradega good times, koos mäest alla võimalikult ohutult," kirjeldas ta.