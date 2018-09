Šotimaal elav Eve Mutso: otsus Šoti rahvusballetist lahkuda tuli rahuliku südamega

"Kui tekkisid sellised variandid, et ma saaksin oma töid luua ja nendes tantsida, siis mulle tundus, et aeg on õige ja otsus tuli heast, rahulikust südamest. Ma ei tunne, et ma peaksin midagi taga igatsema, ma olin selleks valmis," rääkis Mutso ETV saates "Ringvaade".

Kuigi Šoti rahvusballetist lasti Mutso ilma suurema kärata minema, kutsuti ta sinna peagi tagasi. Naine tantsis pärast lahkumist Šoti rahvuslikus balletiteatris"Meil on sõbralikud suhted, ära kunagi ütle kunagi, aga praegusel hetkel ma töötan vabakutselisena," lausus ta.

Mutso tõdes, et naudib alati ka Eesti lavadel üles astuda ning töötab taas koos Eesti rahvusballetiga. "Eesti rahvusballetiga on mul suurim heameel jälle koos töötada ja meie koos etendus, mis sündis koos Eesti rahvusballeti tantsijatega, saab lavaküpseks novembris," ütles ta.

Kuigi Mutso sidemed Eestiga on tihedad, peab ta oma koduks siiski Šotimaad, kus kasvatab kümneaastast tütart.