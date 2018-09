Eesti metsades leiduvad maailma ühed mürgisemad seened

Kämärä ütles ETV saates "Ringvaade", et nii valge kui ka rohelise kärbseseene söömisel on surm tõenäoline ning need on ühed ohtlikumad seeneliigid maailmas. "Sellest piisab surmaks. Valgel kärbseseenel on väga pikk peiteaeg, isegi kuni 40 tundi hiljem tekib iiveldus, oksendamine, kõhuvalu ja siis toimub näiline paranemine, arvate, et kõik läheb üle, aga kui tekivad järgmised sümptomid, milleks on maksa- ja neerukahjustused, on väga hiljem arstile minna," rääkis naine ja lisas, et sama võib öelda ka rohelise kärbseseene kohta.

Kämärä tõi stuudiosse kaasa ka rohelise pilviku, mis on rohelise kärbseseenega peaaegu äravahetamiseni sarnane. Naine õpetas, et kärbseseene tunneb ära seeliku järgi, mis jalga ümbritseb.

Näituse eesmärgiks on tutvustada seeneriigi rikkalikkust ning rõhutada olulisi eristamistunnuseid. "Ohtlikud seened ei hoiata enda eest ei kindla värvuse, halva lõhna ega kibeda maitsega ning ussitadagi võivad nad samamoodi kui ohutud seeneliigid," seletas Kämärä.

Seenenäitus on loodusmuuseumis avatud 14.-23. septembrini.