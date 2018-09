Elina Born: minu karjääris on uus ajastu

"Minu jaoks on väga uus ajastu praegu minu karjääris. Mingi uue lehekülje pööramine, sest tegin ju varem väga tihedat koostööd Fred Kriegeri ja Stig Rästaga. Nad kirjutasid mulle laule ja meie koostöö väga sujus ja oli väga tore, ma laulsin ainult inglise keeles. Aga siis ma sain sellise pakkumise, Universal on väga suur plaadifirma, ma olin väga rõõmus ja liigutatud selle pakkumise üle," rääkis Elina Vikerraadio saates "Owe Peterselli show".

Plaadifirmaga liitudes mõtles Elina, miks mitte teha midagi uut ja pakkus Universalile välja, et võiks eesti keeles muusikat teha. Selle esimeseks viljaks sai koostöölaul "Jagatud saladus" Jüri Pootsmanniga.

"Me oleme ammu mõelnud, et tahaks koos laulda, lugu välja saada ja lava jagada, aga ei ole õiget hetke olnud. Kui ma liitusin maikuus Universal Musicuga, Jüri oli seal juba all, ja kui ma varem olen laulnud inglise keeles, siis nüüd eesti keeles, ja tunduski väga õige hetk teha koos lugu," põhjendas Elina.

Ka uued laulud sünnivad Elinal eesti keeles, sest lauljatari sõnul ei meeldi talle teha kompotti inglise- ja eestikeelsetest paladest. "Inglisekeelne periood sai minu jaoks hetkel läbi," tõdes Elina.

Oma laulud kirjutab Elina ise ning sõidab sügisel Tallinna linnakärast eemale, et uueks loominguks inspiratsiooni ammutada. "Ma kavatsen võtta nädal aega ja lähen Lõuna-Eestisse isa juurde. Võtan oma märkmiku kaasa, hakkan metsast inspiratsiooni ammutama ja kirjutama, ma arvan, et ka plaadi peale. Tahan natuke puhata ja linnakärast eemale saada. Ma olen maalt pärit ja südames täitsa maakas. Hing tahab seda rahu ja vaikust vahepeal," tõdes Elina.

Eesti keel pakub lauljatari jaoks aga parajat väljakutset. "Sõnu on minu jaoks kergem kirjutada inglise keeles, sest eesti keel on kuidagi väga aus. Inglise keeles saab ümber nurga ja läbi lillede oima emotsioone ja tundeid kirjutada, eesti keeles on see katsumus, aga ma õpin seda praegu," tõdes ta.

Kuna Elina viimane lugu oli duett, tahaks ta nüüd midagi üksinda välja anda. "Tahaks nüüd soolona ka ühe või paar lugu välja lasta. Duette on olnud, võiks väikese pausi teha nendest," põhjendas ta.

Samas ei loobu Elina teiste talentidega koostööst. "Tahan teha hästi paljude erinevate muusikutega koostööd, et tuleks hästi palju erinevat materjali, et kunagi plaadi või EP peale need kokku panna," lausus ta.

Järgmise singli tahaks Elina välja anda novembris.



Intervjuud saab kuulata alates 5,45 minutist.