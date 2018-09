Uus logo ja graafika: ETV2 alustab sügishooaega värske ilmega

Tänasest on ETV2-l uus nägu, sest välja vahetati kanali logo, ekraanigraafika ja meeleoluklipid. Senine eetrigraafika teenis eetris viis aastat ja ETV2 peatoimetaja Viola Salu sõnul oli aeg see väljateenitud puhkusele saata.

Salu rääkis ERR Menule, et muutuse eesmärk oli värskendada ja kaasajastada ETV2 eetrivälimust. Uue eetrigraafika ja logo on loonud agentuur AKU koostöös animatsioonistuudioga Tolm. AKU on ka ETV eetrivälimuse autor.

"ETV2 on olnud kogu aeg oma suurema venna ETV varjus, vähemalt tunnetuslikult, ja ülesanne oli visuaalselt näidata, et see ei ole päris nii, et ETV2 on iseloomuga ja oma näoga kanal," kommenteeris disainer Kaarel Kala uut graafikat.

Kala lisas, et kuigi lähteülesanne ei näinud ette logo uuendamist, siis juba protsessi algfaasis tekkis nägemus, et number kaks peaks olema rohkem fookuses ja kogu kanaligraafika saigi ümber selle loodud. "Inspireeris ennekõike kanali sisu - ühelt poolt lapselikkus ja teiselt poolt julge programmivalik. Kuna sisu on võrreldes teiste telekanalite Eestis täitsa omanäoline, siis astusime kanaligraafiku lahendusega ka natukene julgemalt raamidest välja," selgitas Kala.

ETV2 programm sisaldab lasteprogrammi hommikuses ja pärastlõunases vööndis ning kultuuriprogrammi õhtuses vööndis. Vööndid on eristatud värvidega - päeval on eetrivälimus valge ja roosa, õhtul roheline ja must. AKU esindaja Kaarel Kala sõnul mõjub uus ekraanigraafika värskelt ja usaldusväärselt nii lastele kui ka täiskasvanutele. "Usun, et saime sellega hästi hakkama ja sellega olemegi eriti rahul," tõdes ta.

Lisaks eetrigraafikale muutuvad ETV2 idendid. Need on lühikesed meeleoluklipid, mis moodustavad osa telekanali näost. Identide autor on René Vilbre, produtsent Birgit Rae. Animeerimisel pani õla alla agentuur Bop.

"ETV2 on kõige paremal moel kultuuri ääremaadel liikuv telekanal. On kultuuri-, filmi- ja lastekanal. Tiba suurt sportigi sekka. Seega ka uus ekraanigraafika julgeb pakkuda teist vaatenurka. Suurelt üldisele ja vastupidi. Näeme kodumaad täiesti teise nurga alt. Aegumatu klassikaline muusika kontrastis kaunite vaadetega laseb meil neid uusi vaatenurki veel omakorda teisiti näha," selgitas Vilbre.



ETV2 on telekanal, mis pakub lastele värskeimat harivat lasteprogrammi ning täiskasvanutele kultuuriprogrammi ja väärtfilmide, sarjade ja dokfilmide paremikku. ETV2 hooaeg algab 17. septembril uue kaasajastatud eetrivälimuse ja värske programmiga.

ETV2 ekraanigraafika:

ETV2 uus ekraanigraafika Autor: ETV2/agentuur AKU

ETV2 uus ekraanigraafika Autor: ETV2/agentuur AKU

ETV2 uus ekraanigraafika Autor: ETV2/agentuur AKU

ETV2 uus ekraanigraafika Autor: ETV2/agentuur AKU

ETV2 uus ekraanigraafika Autor: ETV2/agentuur AKU

ETV2 uus ekraanigraafika Autor: ETV2/agentuur AKU

ETV2 idendid: