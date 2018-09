Trondheimi Trollid, Oslo Viikingid, Turu Nopsajalad: Eesti tants

Raivo E. Tamm alustas oma näitlejakarjääri just Roman Baskini käe all Vanalinnastuudios. Mehe sõnul on tema säravaimad tööd olnud Baskini lavastused.

Tänavusest aastast on Eestis juures mitu uut muuseumi, kuid need muuseumid on pisut peidetud ja paraku igaüks sinna siiski ei pääse.

