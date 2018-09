Mart Normet maailmakoristuspäevast: Eestist tuleb nii ambitsioonikaid projekte väga harva

15. septembril toimub maailmakoristuspäev ehk läbi aegade suurim kodanikualgatus, mis on alguse saanud Eestist ja mida juhitakse Eestist. Ühel ja samal päeval maakera puhtamaks koristama korraga ligi 150 riiki. Saates "Uudis+" selgitas maailmakoristuspäeva telejuht Mart Normet, kui suure projektiga on tegelikult tegemist.

Mart Normeti sõnul ongi ainult sellised hullumeelsed projektid huvitavad. "Asjad, mis on väljaspool tavalist ja milles on tohutu ambitsoon," sõnas ta ja kinnitas, et nii ambitsioonikaid projekte tuleb Eestist väga harva.

Ühtlasi ei Normeti sõnul enam tänasel päeval keeruline mingit sündmust üle maailma kajastada. "Me kõik oleme fotograafid ja kaameramehed, selle peale me loodamegi , et igaüks on operaator, kes saadab meile materjali," mainis ta ja rõhutas, et selleks võiksid kõik inimesed oma piltide juurde lisada teemaviite #worldcleanupday. "Me ei saa garanteerida, et kõik videod jõuavad eetrisse, aga teemaviidete abil on kõik sotsiaalmeedias leitav, selle kaudu globaalne suhtlus käibki."

"See on harukordne üritus, kus tõesti kõik maailma nurgad on koos ühe eesmärgi nimel," nentis ta ja lisas, et ta ei tule teist sarnast pähegi. "Kui mõtleme olümpiamängude peale, siis seal käib ikkagi võitlus, maailmakoristuspäeval tegeletakse nii selgelt ühe eesmärgiga, seda on südantsoojendav näha."

"Ilmselge on see, et enam niimoodi jätkata ei saa," kinnitas Normet ja selgitas, et rämpsu ja ühekordsete asjade tootmist tuleb vaadata kui eksperimenti. "50 aastat oleme seda niiviisi teinud, aga ärme enam tee, see on läbi kukkunud."

ERR-i portaalides hakkab 24-tunnine ülekanne maailmakoristuspäevast 15. septembri öösel kell 01:00.