TTÜ 100 | Põnevaid fakte ja fotosid ülikooli 100-aastasest ajaloost

1. ÕPPETÖÖ

17. aprillil 1939 saatis haridusminister Tallinna tehnikaülikooli rektorile kirja, milles viitas, et valitsus on korduvalt arutanud TTÜ õppekavade küsimust ja on seisukohale, et tehnikaülikooli õppekavad kalduvad liigsesse ülekoormatusse. Paluti õppekavad ümber korraldada, et ülikooli lõpetamiseks normaalselt ei kuluks rohkem kui neli aastat.

Tudengid füüsika praktikumis. Autor: TTÜ arhiiv

Tudengid geodeesia praktikumis. Autor: TTÜ arhiiv

Õppetöö Autor: TTÜ arhiiv

2. TUDENGID, ÕPPEMAKS

1940. aasta juunipööre tõi kaasa olulisi muudatusi ka ülikoolide jaoks. Üheks oluliseks muudatuste kandjaks oli haridusministri 6. augustil 1940 kinnitatud ülikoolidesse üliõpilaste vastuvõtmise määrus, mille alusel pidid ülikooli sisseastujad esitama lisaks seni nõutud dokumentidele ka tõendi sotsiaalse päritolu ja varandusliku seisundi kohta. Tõend oli aluseks tööliste hulka kuuluvate isikute vabastamisel õppemaksust. Siinjuures tuleb tähelepanu pöörata, et õppemaks kehtis Tallinna polütehnilises instituudis (tänane Tallinna tehnikaülikool) ka sõjajärgsetel aastatel, olles näiteks 1946. aastal 400 rubla aastas.

Õppemaksust vabastamine Autor: TTÜ arhiiv

Hardi Tiidus Autor: TTÜ arhiiv

3. ÕPPETÖÖ, MAJANDUSTEADUSKOND, TARTU ÜLIKOOL

Kõige rohkem on Tallinna tehnikaülikooli ja Tartu ülikooli vahel liikunud majandusteaduskonna üliõpilased. Kuigi 1938. aastal asutati Tartu ülikooli juures majandusteaduskond, otsustas nõukogude võim 28. septembril 1940 tuua majandusteaduskonna Tallinna tehnikaülikooli juurde. Esimeseks dekaaniks määrati hariduse rahvakomissari otsusega 9. oktoobril 1940 Paul Vihalem.

Majandusteaduskond Kohtu 4 Autor: TTÜ arhiiv

1941. aasta septembris viidi majandusteaduskond Tartu ülikooli juurde tagasi. Kuid pärast nõukogude võimu taastamist 1944. aasta sügisel toodi majandusteaduskond taas Tallinna polütehnilise Instituudi (TPI, tänane Tallinna tehnikaülikool) alla. 1950ndate keskel muutus taas olukord, kui senisest TPI majandusteaduskonnast moodustati insener-majandusteaduskond ning rahanduse ja kaubandusökonoomika erialad viidi Tartu ülikooli alla. 1957. aastal TPI insener-majandusteaduskond likvideeriti, aga taastati 1960. aastal ning nimetati 1964. aastal taas majandusteaduskonnaks.

Paul Vihalem Autor: TTÜ arhiiv

4. TUDENGID, NÕUKOGUDEVASTASUS

Võimud pöörasid olulist tähelepanu üliõpilaste tegemistele, mida võis tõlgendada nõukogude võimu vastasusena. Nii pöörati olulist tähelepanu 1957. aasta kevadel aset leidnud juhtumile, kus üks keemiateaduskonna üliõpilane oli enda Tallinna polütehnilise instituudi (tänane Tallinna tehnikaülikool) spordiklubi märgilt eemaldanud viisnurga.

Suusatamine Autor: TTÜ arhiiv

Spordivarustus Autor: TTÜ arhiiv

5. IT-TEADUS, UUS ARVUTI

Oma esimese arvuti "Minsk-22" sai Tallinna polütehniline instituut (tänane Tallinna tehnikaülikool) 30. aprillil 1967, mis saadi töökorda alles sama aasta juulis. Tollal nõudiski arvuti ülespanek rohkem tööd. Hea näide on 1972. aasta detsembrist, kui seoses arvuti "Minsk-32" ülespanekuga tuli läbi viia olulised ümberpaigutused – arvutuskeskus pidi vabastama ruumi II-116, paigutades arvuti "Nairi-2" ruumi II-211; elektronarvutite kateeder pidi kasutusele võtma ruumi II-116, vabastades selle arvel ruumi II-216; arvuti "Minsk-32" paigutati ruumidesse II-216 ja II-215 ning ruumis I-215 asuvad töötajad paigutati ajutiselt ruumi II-209.

Uus arvuti Minsk 32 Autor: TTÜ arhiiv

6. IT-TEADUS

Ülikooli digitaliseerimise küsimus ei ole midagi uut. 31. oktoobril 1972 arutas Tallinna polütehnilise instituudi (tänane Tallinna tehnikaülikool) rektoraat automatiseeritud informatsiooni süsteemi (AIS) väljatöötamist ja rakendamist instituudis ning loodi AIS alaline komisjon, mille põhiülesanneteks oli AISi loomisele suunatud uurimis-, projekteerimis- ja juurutustööde planeerimine, koordineerimine ja juhtimine, tööde täitmiseks vajalike ressursside määramine ja nende jaotamine; AISi loomisega seotud sisuliste põhiküsimuste lahendamine.

Arvutuskeskus Autor: TTÜ arhiiv

7. IT-OSKUSED

Tallinna polütehnilise instituudi (TPI, tänane Tallinna tehnikaülikool) töötajate IT-oskuste parandamine on olnud juhtkonna eesmärgiks korduvalt. 30. septembril 1985 laiali saadetud ringkirjas anti teada TPI õppejõududele suunatud arvutustehnika alastest kursustest 1985/86. õa. Olid eraldi algkursused, arvutite kasutamise kursused edasijõudnutele ning mikroprotsessortehnika erikursus.

Töö turbiindetailide tehnoloogia automaatprojekteerimise laboris 1985 Autor: TTÜ arhiiv

IT-oskused Autor: TTÜ arhiiv