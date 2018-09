Ilmus Eesti, Islandi ja Norra koostööfilmi "Mihkel" treiler

"Mihkel" on Islandi režissööri ja stsenaristi Ari Alexander Magnussoni mängufilm, mis põhineb tõestisündinud lool. Filmi lugu saab alguse Nõukogude Liidu lagunemise järel, kui elu Narvas jääb soiku. Piirlinnas kasvanud Mihkel ja Vera unistavad aga paremast ja õnnelikumast elust ning on selle nimel valmis paljuks. Noormees nõustub vastu võtma oma lapsepõlvesõbra Igori pakutud tööotsa, mille käigus tal tuleb Islandile narkootikume toimetada. Esmapilgul lihtne plaan võtab aga peagi eluohtliku pöörde.

Pääru Oja filmis "Mihkel". Autor: kaader filmist

Filmi peaosades on Islandi näitlejad Tómas Lemarquis ("Nói Albínói", "Snowpiercer", "X-mehed: Apokalüpsis", "Blade Runner 2049", "Touch Me Not") ja Atli Rafn Sigurðsson ("Hobustest ja inimetest"). Samas on kandvatesse rollidesse valitud ka Eesti noorema põlvkonna näitlejad Pääru Oja ("Põrgu Jaan", "Viimased", "Luuraja ja luuletaja", "1944") ning Kaspar Velberg ("Polaarpoiss, "1944"). Kõrvalosadesse on samuti kaasatud Eesti näitlejad ning filmi tehniline grupp koosneb siinse filmiala paremikust. Kaasa teevad Maiken Schmidt, Maarja Jakobson, Ivo Uukkivi, Rein Oja ja Marko Matvere. Eesti-võtetel töötas filmi kunstnikuna Eugen Tamberg ja konsultantidena stsenaristid Livia Ulman ja Andris Feldmanis.

Režissöör Ari Alexander Magnússon on tuntud Islandi kunstnik ja filmilooja, tema tööd on osalenud näitustel kõikjal Põhjamaades, aga ka Inglismaal, USAs, Hiinas, Argentinas ja Venemaal. Magnussoni dokumentaalfilm "Screaming Masterpiece" ("Gargandi snilld", 2005), kus lõid kaasa Björk ja Sigur Rós, esilinastus mainekal Karlovy Vary filmifestivalil ning jõudis 2005. aastal ka PÖFFi vaatajate ette. Samal aastal nomineeriti film Põhjamaade Ministrite Nõukogu filmiauhinnale. Magnusson oli ka üks neid nimekaid režissööre, kes lõi kaasa 2011. aasta Euroopa kultuuripealinna Tallinna lõpugalal esilinastunud filmi "60 sekundit üksildust aastal Null" ("60 Seconds of Solitude in Year Zero") valmimisel – Tallinna sadamakail toimunud linastuse järel filmilint põletati.

Tómas Lemarquis filmis "Mihkel". Autor: kaader filmist

Filmi esilinastus on Islandil 2. oktoobril ja Eestis 18. oktoobril. Vahetult enne Eesti linastust jõuab see Busani filmifestivalil ka Aasia kinopubliku ette.