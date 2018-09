Sarjast "Halvale teele" tuntud Aaron Paul liitub sarjaga "Westworld"

Eesti teedel liigub reisiseltskond, mille sarnast pole raudtee sünnist saati – sinna kuuluvad hobused, kaarikud ja lakkamatult helisev pronksikell. Need on ühed hullumeelsed sakslased, kes on otsustanud niimoodi 2300 kilomeetrit läbi sõita. Nad alustasid oma teekonda juuli keskel ja plaanivad oktoobri alguses jõuda Veliki Novgorodi, et läbida seal ajalooline merevaigutee. Kaheksa kaarikut on nendeks kaheks kuuks nende elukoht ja niimoodi nad läbi Eesti ja teiste riikide rahulikult kulgevad.