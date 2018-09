Marko Reikop maitses "laudamaitselist" tatramett: sel on ikka kakimaitse juures

"Sellel on kakimaitse ikkagi juures, ma pean ütlema. Ei ole kakit nüüd otseselt söönud, aga sellel on kakimaitse," ütles Reikop. Mee lõhna kirjeldas ta kui märja koera oma. "Saksa lambakoer on vihmase ilmaga väljas, toote ta tuppa ja ta hakkab toas ära kuivama – umbes sellise lõhnaga on. Päris ebameeldiv."

Reikop proovis stuudios ka maailma kalleimat mett ehk nn manuka mett, mis maksab 200 eurot/kilo.

"Seda saab ainult Uus-Meremaalt ja teepuude pealt," rääkis Tammes. Tema sõnul teeb selle mee nii kalliks selle suur mineraalide hulk.

"Seal on hästi palju fosfaati, rauda, selliseid asju. Seetõttu on ta väga kallis," ütles Tammes. Võrdluseks, siis Eesti mesi maksab sel aastal umbes 8–10 eurot/kilo, mis tähendab, et manuka mesi on 20 korda kallim.

"Maitseb nagu kõige tavalisem mesi," märkis Reikop pärast mee maitsmist. "Mitte mingisugust vahet. Kui ma peaks ka relva ähvardusel ütlema, et see kuidagi erineb tavalisest meest, siis mitte mingit vahet sellel ei ole."

Reikop proovis seepeale võrdluseks Eesti pärnaõiemett, selle suve hitti. "Seebimaitsega pisut," nentis Reikop. Tammes tunnistas, et talle maitseb pärnaõiemesi oma kergelt piparmündise maitsega palju enam kui manuka mesi.

"Ma ütlen ka, et see on palju parem," sekundeeris Reikop. "Kui ma ütlen, et see on seebi või šampooni maitsega, siis on see pigem kompliment. Tänapäeva seebid ja šampoonid lõhnavad nii hästi, et see on nagu kvaliteedi tunnus, kui miski on seebi või šampooni maitsega. See on paksem, konsistentsem, magusam, intensiivsem. Huvitava maitsespektriga, tal on erinevaid maitsenüansse palju rohkem."

"Ja pärast on järelmaitse nagu heal veinil," nõustus Tammes.