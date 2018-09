Hobukaarikutega reisiseltskond: väga eriline kogemus on aeglaselt sõita ja oma maad näha

Eesti teedel liigub reisiseltskond, mille sarnast pole raudtee sünnist saati – sinna kuuluvad hobused, kaarikud ja lakkamatult helisev pronksikell. Need on ühed hullumeelsed sakslased, kes on otsustanud niimoodi 2300 kilomeetrit läbi sõita. Nad alustasid oma teekonda juuli keskel ja plaanivad oktoobri alguses jõuda Veliki Novgorodi, et läbida seal ajalooline merevaigutee. Kaheksa kaarikut on nendeks kaheks kuuks nende elukoht ja niimoodi nad läbi Eesti ja teiste riikide rahulikult kulgevad.

"Mõte tekkis juba 2009. aastal, kui üks punt sõitis Belgiast Brugge linnast Saksamaale Brügge linna. Neil linnadel on sama nimi. Nad sõitsid seda maad hobustega seitse nädalat. Siis otsustasid, et jätkame mööda vana Läänemere marsruuti. See on päris vana idee," rääkis "Ringvaatele" kaarikureisija Volker Manz.

"Need hobused on Brugges aretatud. Aretajad ütlesid, et olgu, sõidame siis terve tee Veliki Novgorodi, mis on selle vana kaubanduses kasutatud Hansatee lõpp-punkt," lisas Manz. "Tänapäeval, pärast seda, kui rongid leiutati ja hakati postitõldade peatusi kasutama, siis pole tõesti keegi hobustega nii pikka maad sõitnud."

Reisiseltskonna kaarikud on ehtsad ja ajaloolised. "Jah, selle aluseks on 600 aastat vana mudel. Soost leiti üks vana kaarik, mille puit oli hästi säilinud. 10 aasta eest ehitati Poolas see 600 aasta vanune kaarik uuesti. Aga ainus moodne asi, mis tuli seaduse järgi lisada, olid pidurid. Saksa seaduste järgi on keelatud inimesi vedada, kui hobukaarikul pole pidureid. Pidurid peavad olema," selgitas Manz.

Kaarikus istudes näeb põlde ja lehvitavaid inimesi. "Väga eriline kogemus on aeglaselt sõita ja oma maad näha," märkis ta. "See koht siin on väga mugav. Aga kui taga istuda, on paljas puuiste tagumiku all, ja see võib olla väga raske, sest raputab kõvasti. Sest see on nii vana reisimisviis. Aga pole hullu, sõidame ju aeglaselt.

Kaarikukolonni kuulub ka n-ö rahukellaga kaarik. "Siia on kõigis keeltes "rahu" kirjutatud. Teie keeles ka," selgitas kaarikureisija pastor Helmut Kantz. "Me tuleme teie juurde ja ütleme, et toome rahu." Kella viivad nad Veliki Novgorodi. "Kingime selle Veliki Novgorodi elanikele. See tähistab reisi lõppu."