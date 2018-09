"Võta või jäta" peaosatäitja Reimo Sagor kohtus üle pooleteist aasta taas oma filmitütrega

Poisipõnni meenutav Nora on aasta ja viiekuune, kes läks hiljuti ka lasteaeda. Aga Nora on ka Eesti kõige noorem filmistaar. Ta sai oma rolli vastsündinuna ja alustas täiskohaga tööd vaid kolmenädalaselt Reimo Sagori partnerina filmis "Võta või jäta".

"Me saime Noraga väga hästi sõbraks ja ma pean ütlema, et Nora oli – kui nüüd professionaalses keeles rääkida – vapustav kaasnäitleja ja filmipartner," märkis Sagor. "Ma loodan, et ta saab sellest ise ka aru, kui ta suudab seda filmi niimoodi teadlikult juba vaadata ja analüüsida. Ta sooritas oma rolli suurepäraselt."

"Ta tõi minus välja väga tugevalt mingisugused vanemlikud instinktid võib-olla," märkis Sagor. "Isainstinktid ja nendest silmadest kiirgav usaldus ja armastus on mind teinud palju täiskasvanumaks. Ma tahan niimoodi mõelda küll."

Sagor kohtuski Noraga võtteplatsil, otse kaamerate ees. Ta oli sage külaline ka Nora vanemate kodus, et õppida tema vanematelt kõike, mida vastne isa peaks teadma ja oskama.

Nora isa Marten Altrov ütles, et Sagoril ei olnud kordagi Nora hoidmisega probleeme. "Ja mul ei olnud kordagi kartust, et ma annan Nora võõra inimese kätte."

Nora ema Krõõt Kukkur ütles, et Sagor on väga tore ja siiras inimene. "Ma arvan, et ka Nora tundis seda."

Ise Sagor pärisisaks saamisega ei kiirusta. "Ka selle teema käsitlemine on andnud sellise julguse võtta asja rahulikult. Et mitte hüpata pea ees sisse kuhugi ja eks aeg näitab, mis saab."

Sagor usub, et Nora õpetas talle oluliselt rohkem kui tema Norale. "Üks pool ongi kõik need tegevused, mis kaasnevad sellega, kui sa saad lapsevanemaks. Mähkmetevahetamine, toitmine. Teine on see, et kui see väike elu on su käte peal, see teadlikkus, milline kohustus mul tema ees on. Teda kaitsta, teda hoida, teda kasvatada. See kohustuse tunne oli väga suur. Tema õpetas mulle inimesena väga palju."

Igal võttepäeval Nora ema ja isa kohal ei olnud. "Meil oli kuskil 21–22 võttepäeva," ütles Kukkur. "Mõni päev oli ainult paaritunnine. Tegime kiirelt ära. Mõni päev oli 12-tunnine."

Kukkur tunnistas tema jaoks oli vaimselt keeruline vahepeal see, et ta ei teadnud kunagi, kuidas ta seal kaamera ees käitub.

"Oli üks magamisstseen ja kuidas Nora ei tahtnud väga uinuda. Ta pidigi selles stseenis nutma, aga lõpuks ta pidi rahunema. See esialgu ei juhtunud ja ta aina nuttis ja lõpuks, kui ta siis magama jäi, oli väga palju ilusaid kaadreid ja need olid väga hingeminevad hetked."