Grete Lõbu ja Margus Murakas proovisid autoroolis sõnumeid saata

Sel aastal on liiklusõnnetustes hukkunud juba 58 inimest. Õnnetustes on suur roll mängida ka kõrvalistel tegevustel. Rallisõitja ja sõidukoolitaja Margus Murakas tegi "Ringvaatega" katse, kui halb mõte on roolis näiteks sõnumite saatmine.

"Fakt on see, et igasugune kõrvaline tegevus roolis viitab sellele, et sa ei osale sajaprotsendiliselt liikluses. Üks asi on rääkimine. Teine asi, võib-olla isegi hullem, on telefoni sõrmitsemine. See tegevus kui selline, kindlasti see hajutab tähelepanu," rääkis Murakas.

Enne Murakat istus simulaatorisse ka "Ringvaate" saatejuht Grete Lõbu. Kui prooviringil sõitis Lõbu kiirusega 100 km/h, siis roolis sõnumite saatmisel oli kiirus vaevu 60 km/h ning lõpuks riivas Lõbu ka teepiiret.

"Juhtus see, mis juhtuma pidi," märkis Murakas. "See räägib iseenda eest, et liikluses ei saa osaleda. Kui oled üksi, võib ju nii sõita, aga üldjuhul on keegi su selja taga, kes on kindlasti sellest häiritud. See tekitab lisamöödasõidu ja see ei ole kindlasti liikluse sujuvuse koha pealt hea."