ERR vahendab ülemaailmset keskkonnateadlikkuse aktsiooni varahommikust südaööni

Eesti Televisioon toob kogu päeva kestvas programmis vaatajateni talguemotsioone kogu maailmast. Tallinna ülikooli sisseseatud otsestuudiosse on kutsutud maailmakoristuse juht Eva Truuverk, Kadri Kalle teadmistetiimist ja "Teeme ära" idee algataja Rainer Nõlvak, kellelt saab teada, kuidas maailma ajaloo tõenäoliselt suurim kodanikuliikumine teoks sai.

"Kas maailmakoristus õnnestub ja miljonid inimesed 150 riigist tulevadki päriselt ühel päeval kokku, selgub ju alles päeva jooksul. Seepärast on põnev peastaabis jälgida, kuidas käib aktsiooni üldjuhtimine ja korraldustöö," ütles saatepäeva juht Kristo Elias.



Koos teadlaste Mihkel Kanguri ja Harri Mooraga võetakse prügiteema pulkadeks lahti ning uuritakse, miks inimene prügistab, kuidas on see ohtlik loodusele ja meile endile ning kuidas teha nii, et jäätmeid järjest vähem tekiks. Keskkonnaminister Siim Kiislerilt küsitakse, miks kuhjub Eestis prügi endiselt metsa alla, miks eestlased endiselt prügi ei sorteeri ja kuidas poliitiliste otsustega maailma puhtamaks muuta. Stuudios hakatakse koos ministriga ka prügi sorteerima.

Igal täistunnil näidatakse klippe erinevatest riikidest, kus koristus parasjagu käib ja ühendust võetakse ka eestlastega, kes on üle maailma koristama või koristustalguid juhtima läinud.

Pikemad otsesaated Tallinna ülikoolist on kavas hommikul kell 10 ja õhtul 19.35.



Lisaks näeb ETV-s põnevaid lugusid ohtlike jäätmete ringilt, plekkpurgi teekonnast, keskkonnasäästliku spordiala - ploggingut harrastavast Eesti muusikust ja nullkulu-eluviisist.

"Sellisel viisil pole inimesest põhjustatud keskkonnaprobleemidele kunagi tähelepanu pööratud," arutles Kristo Elias "Loodetavasti saab ka inimene teleka ees aru, et probleem on tõsine ja me kõik saame osaleda puhtama ja parema maailma loomisel."



Vikerraadio võtab maailmakoristuspäeva kajastamise samuti põhjalikult ette:

laupäevane "Vikerhommik" uurib, kuidas kulgeb koristuslaine ning kuidas edeneb Mihkel Kärmase ja "Pealtnägija" missioon Uus-Meremaal.

Alates keskpäevast on Vikerraadios eetris erisaade "Maailm puhtaks!", kus saavad sõna keskkonnateadlased, loodusfilosoofid ja ühiskonnategelased, maailmakoristuse staabis toimetav Jüri Muttika, loodusehuvilistega vestlev Mirjam Nutov, ühendust võetakse koristusaktsioonidega meil ja mujal maailmas – näiteks Eesti presidendilt saavad kuulajad teada, kuidas kulgeb koristusaktsioon Ukrainas.



Kell 22.10 kõneleb "Ööülikoolis" looduskaitsja ja esseist Rein Kuresoo teemal "Pentti Linkola ökofašism". Kell 23.00 võtavad kogu päeva ulatuva eriprogrammi "Maailm puhtaks!" kolmandas osas eetripäeva kokku saatejuhid-toimetajad Kaja Kärner, Krista Taim, Priit Ennet ja Ingrid Peek.



Uudisteportaal ERR.ee kannab üle kogu 24-tunnise koristusaktsiooni, samuti kõik ETV "Maailm puhtaks!" saated ja jagab jooksvalt koristuspaikadest saabuvat infot. Kokku koondatakse ka ülemaailmsed sotsiaalmeedia postitused koos fotodega nii staapidest kui ka koristajatelt endilt.



Üleilmne koristuspäev teeb 15. septembril planeedile tiiru peale: algab Uus-Meremaal ja lõppeb 30 tundi hiljem Hawaiil. Eesti koristustalgutele saab registreeruda aadressil www.maailmakoristus.ee, talgud algavad laupäeva hommikul kell 10. Kogu koristusaktsiooni saab jälgida www.err.ee ja maailmakoristuspäeva kodulehelt www.worldcleanupday.org ning Facebookis ja YouTubes 24 tundi vältava otsesaate vahendusel.