Järgmise aasta Eurovisioon toimub Tel Avivis mai keskel

Sandi sõnul pakkus Tel Aviv parimaid tingimusi maailma suurima muusikaürituse korraldamiseks. "Me oleme elevil, et saame viia Eurovisiooni täiesti uude linna ja ootame koostööd KAN-iga, et pakkuda seni võimsamat Eurovisiooni," lausus Sand.

Juba on välja kuulutatud ka toimumiskuupäevad, milleks on 14., 16. ja 18. mai aastal 2018, vahendas Eurovision tv.

