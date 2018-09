BBC saatejuhtide Chris Evansi ja Eddie Mairi lahkumise taga oli palganumbrite avaldamine

"Muidugi me kaotame oma inimesi ja oleme neid kaotanud mitmel põhjusel. Aga on fakt, et palganumbrite avalikustamine ja inimeste teadlikkus palganumbritest on olnud mõne kaotuse põhipõhjus," rääkis Hall Suurbritannia parlamendiliikmetele, vahendas Independent.

Evans teatas, et lahkub hommikuprogrammi saatejuhi kohalt Radio 2 kanalist ja alustab tööd Virgin Radios. Mair teatas Radio 4-st lahkumisest juba juulis ning alustas tööd raadiojaamas LBC.

Eelmise aasta suvel teatati, et BBC enimteenivaid meessaatejuhte ootab ees palgakärbe, sest nende sissetulekud olid kuni neli korda suuremad naissaatejuhtide omadest.

BBC enimteeniv saatejuht oli Chris Evans, kelle palganumber ulatus 2,25 miljoni naelani aastas. Hall ütles, et Evans on erakordne inimene, kuid soovis leida uusi väljakutseid. "Ma arvan, et siin ei ole mingit kahtlust, palkade avalikustamine tegi raskemaks selliste heade inimeste säilitamise," lausus ta.

Hall avaldas, et pärast palganumbrite avalikustamist oli Evans mitu päeva suure tähelepanu all. "Olles saatejuht, on see faktor, millega arvestada, kui otsustad, kus sa tulevikus töötada tahad," ütles Hall ja tõdes, et Evansi lahkumine on kaotus BBC auditooriumile.