Oktoobris esineb Tallinnas Islandi bänd GusGus

Islandi muusika on eestlaste poolt palavalt armastatud ning seda tõestas ka GusGusi nelja aasta tagune kontsert Tallinnas. ERR-i kultuuriportaal nimetas kontserti "täistabamuseks elektroobikabändide järgi janunevate eestlaste seas".

GusGus jõuab oma kümnenda albumi "Lies Are More Flexible" (2018) esitlustuuril taas Tallinna ning annab kontserdi kuu aja pärast, 12. oktoobril Rock Cafes.

Uuelt, alles selle aasta 23. veebruaril välja antud albumilt "Lies Are More Flexible", leiab kuulaja kaheksa sisekaemuslikku, eufoorilist ja progressiivset tantsulugu, mis tõestavad bändi pidevat arengut, aga milles on siiski kindlalt kuulda ansambli äratuntavat käekirja. GusGus on alati eksperimenteerinud erinevate elektrooniliste ja tantsumuusika stiilidega ning ka see album pole erand.

GusGus esineb Tallinnas, Rock Cafes 12. oktoorbril.