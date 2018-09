Ingrid Peek: vägev, et Eesti suudab tekitada keskkonnateadlikkuselaine üle maailma

Koristajad liituvad 150 riigist, tehes maailmakoristuspäevast ilmselt maailma ajaloo suurima kodanikualgatuse. "Ettevõtmise kõige olulisem asi on globaalne keskkonnateadlikkuse aktsioon. Kui korraks ühel päeval kogu maailmas inimesed mõtlevad selle peale, mis on meie planeet, kes me oleme inimestena, kuidas on loodus elu alus, millisena me tahame oma tulevikku näha, kas me tahame ujuda lõpututes prügimeredes, plastikute, pakendite ja prügihunnikutes. See, et korraks Eesti suudab üle kogu maailma tekitada keskkonnateadlikkuselaine, see on vägev," kiitis Vikerraadio peatoimetaja Ingrid Peek.

ETV saatejuht Kristo Elias tõdes, et aktsioon tundub hoomamatu, sest juttu on miljonitest inimestest, kes maailmakoristuspäevaga kaasa lähevad. "Võib-olla siis teadlikkus tõuseb, et inimese enda tekitatud probleemid on need, mis meile võib-olla varsti kätte maksavad maailmas," avaldas Elias lootust.

Maailmakoristuspäeva kannab üle ERR. "Meie Vikerraadios ja ETV-s proovime seda kajastada nii hästi kui võimalik, raske saab olema muidugi," tõdes Elias.

Vikerraadio eriprogramm alustab juba "Vikerhommikuga", kuid päeva jooksul käsitletakse põnevaid teemasid veel. Temaatilise programmiga on eetris ka ETV, kui kell kümme jõuab eetrisse esimene saade "Maailm puhtaks!". Saatepäeva juht on Kristo Elias. Kogu 15. septembril toimuvat kantakse üle veebis aadressil worldcleanupday.org ja err.ee, aga ka Facebookis ja YouTube'is 24 tundi vältava otsesaatena.

Maailmakoristuspäev on EV100 programmi osana suurim eestlaste kingitus maailmale meie riigi sajanda sünniaastapäeva puhul.

Maailmakoristusega saab liituda lehel maailmakoristus.ee.