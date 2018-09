"Pealtnägija": Urmas Sõõrumaa rajas Raplamaale templikeskuse

Urmas Sõõrumaa on Eesti üks vastuolulisem avaliku elu tegelane, kes on viimasel ajal kaldunud üha enam esoteerikasse, istudes näiteks pimedas koopas. Piret Järvis-Milder käis Sõõrumaa värskelt rajatud templikeskuses, et uurida, millega ettevõtja praegu tegeleb.

Kui üldjuhul varjavad Eesti mõjukad kiivalt oma vaimseid otsinguid või alternatiivseid tõekspidamisi, siis Sõõrumaa on silmatorkav erand. Bilansi ja kasumi kõrval juhindub eri firmade kaudu Eestis, Lätis ja Ukrainas kolmele tuhandele inimesele tööd andev mees oma tegemistes nüüd alati ka mõnest vaimsest või esoteerilisest õpetusest.

Möödunud aastal Äripäeva Eesti rikaste edetabelis 22. kohale paigutatud Sõõrumaa vara hinnatakse umbes 89 miljoni euro suuruseks. Tema äridest tuntumad ja edukamad on turvafirma USS Security ja valdusfirma US Invest, mis arendab muuhulgas Rotermanni kvartalit Tallinnas. Sõõrumaa on ka tuntud spordimetseen, kes juhtis aastaid Eesti Tenniseliitu ja on praegu Eesti Olümpiakomitee president.