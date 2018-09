Margus Tabor: minust ei ole ühe päevaga saanud ajakirjanikku

"Ma ei ole ühe päevaga tekkinud ajakirjanik, kes hakkab seda saadet tegema," selgitas Margus Tabor "Ringvaates" ja lisas, et kui ta kelleltki nõu tahab kuulda, siis just ajakirjanikelt. "Margit Kilumets näiteks on tõepoolest ajakirjanik, tal on lai silmaring ja ta on kõike seda teinud."

Tabor tõdes, et kuigi ta on ühelt poolt saate "OP+" tiimis justkui toreduse pärast, siis tegelikult tuleb ka tööd teha. "Tuleb ringi käia, kursis hoida ja intervjuusid teha, aga täna ma tunnen end väga hästi, sest ei pea ise ühtki küsimust küsima, vaid ainult vastama."

Mõnda aega tagasi oli Margus Tabor tihedast kultuurielust üsna väsinud ja hoidis sellest veidi kõrvale. "Tuli lihtsalt selline igatsus, et sa tahad teha midagi sellist, mis on päris, tahad sõita üle mere Hiiumaale ja lõigata kõik muu ära," mainis ta ja sõnas, et ühelt poolt on see kaitse, aga teisalt on see ka lihtsalt enda kogumise aeg.

Filmikunstis ning teatrivallas on Tabor üsna hästi tuttav, kuid tänu tööle "OP+" ridades peab ta hakkama orienteeruma ka kujutavas kunstis ja muusikas. "Ma olen sunnitud seal ujuma hakkama, aga ma ei uju kaugeltki nagu kala, ma vaatan seda kõike pisut uute silmadega, see pole nii lihtne."

"Ringvaate" saatejuht Grete Lõbu pani värske "OP+" saatejuhi ka proovile, lugedes talle ette keerukaid lauseid kultuuriarvustustest, paljudes tal ära arvata, mida täpselt arvustatakse.